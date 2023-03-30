ЗСУ знищили ще 560 окупантів: нові втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок четверга, 30 березня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 172 900 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити 8 ББМ та 12 артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3610 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,
- артилерійських систем - 2671 (+12) од,
- РСЗВ - 526 (+0) од,
- засоби ППО - 278 (+1) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+0),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5518 (+11) од,
- спеціальна техніка - 291 (+3).
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