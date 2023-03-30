До волонтерів з Рівного завітав Сергій Наєв: чим та як вони допомагають бійцям ЗСУ

А наша наступна історія - про тих, без кого наші бійці не були б такими міцними та вправними. Волонтери, які від початку війни з 2014 року не стомлюються допомагати. Збирають гроші для воїнів і купують їм бойове спорядження.