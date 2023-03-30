"Герої без зброї". Наша наступна історія - про херсонського пожежника, який і життя рятує, і збирає кошти на підтримку бійців ДСНС. Віктор Ревенко навіть під час окупації міста продовжував нести службу під українським прапором. Нині ж - під постійними обстрілами - їздить на місця влучання російських ракет. А у вільний від роботи час виступає з концертами на підтримку своїх колег. Скільки міст вже об'їздили? І на що саме пожежник збирає кошти? Знають наші кореспонденти.

Віктор - виконавець авторських пісень, Олена - поетеса, маленький Добромир - натхненник. Це творче тріо трохи більше, ніж за місяць об'їздило вже півкраїни. Завершають у тур у Миколаєві.

Пісні Віктора - про подвиги колег-рятувальників, військовосліжбовців, козаків. Олена читає свій поетичний щоденник війни.

Альона Мовчан – поетеса:

Підтримати пожежних, вони нас рятували та продовжують рятувати, роблять дуже багато. Ти в будь-якому разі телефонуєш їм, це дійсно герої без зброї.

Програма народилася швидко. Подружжя і до війни мало досвід участі у творчих заходах. Зокрема, і в рідному Херсоні. Але тепер у них є важлива мета - придбати для пожежників тепловізори.

Віктор Ревенко - пожежний-рятувальник 1-ої пожежно-рятувальної частини Херсона:

Наприклад, якщо горить перекриття будівлі десь всередині, і ми не можемо виявити, де саме центр горіння, то тоді використовується тепловізійна камера яка просвічує стіни будівель, стелі, пол

Окупанти викрали все сучасне пожежне обладнання та техніку, розповідає Віктор. Відновити поки вдалося лише невелику частину. Але рятувальники Херсону продовжують працювати навіть за таких умов. Адже зараз викликів особливо багато. Окупанти безжально обстрілюють місто.

Віктор Ревенко - пожежник-рятувальник 1-ої пожежної частини Херсона:

Кожні 3 хвилини прилітала міна. І лягала вона поруч - 100 чи 50 м. було весело. Це саме мій караул потрапив. А взагалі хлопці потрапляють дуже часто під обстріли.

Цей тур, каже Олена, ще й нагода поспілкуватися з херсонцями та однодумцями, які зараз живуть в різних куточках України. Зустрічі зазвичай камерні, але незмінно душевні.

Наталія Куличковська – волонтерка:

Во-первых, людям надо общение. Причем общение тематическое, они в одном духе. Они дышат одним воздухом и меют одну цель и эта цель - помочь ребятам. А помогать может человек каждый по-своему. Один может прийти на такие мероприятия другой может пойти на работу и тем самым помочь стране.

За місяць українці зібрали необхідну суму на 3 тепловізори. Два вже навіть передали херсонським рятувальникам. Але подружжя зупинятися не збирається. Як тільки звільнять лівий берег, обіцяють почати збір і для тамтешніх пожежних частин.