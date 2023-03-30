Заміновані поля заважають працювати аграріям. Заміновані ліси поставили на тривалу паузу прогулянки на свіжому повітрі. У школах дітей навчають не чіпати підозрілі предмети на вулицях. А підрозділи саперів просто не встигають розміновувати небезпечні ділянки. Бо близько третини території держави вкрито вибухівкою.

Інженер із Київщини Роман Коваль взявся допомогти спецпідрозділам, які розчищають нашу країну від смертоносного брухту. Чоловік виготовляє міношукачі. У його майстерні побували наші кореспонденти.

Треба натиснути на одну кнопку, прилад увімкнеться, відкалібрується. І, наприклад, коли будете підносити якийсь метал, він буде реагувати.

Свій перший металошукач Роман зробив іще студентом. То був 2013 рік, тоді юний інженер мріяв про те, щоб це був на всі сто відсотків його прилад - від ідеї до реалізації.

Роман Коваль, інженер-волонтер:

У 2008 чи якогось там року я почув історію, що там один якийсь майстер, який займався ремонтом телевізорів, зробив десь металошукач. Мені ця ідея в голову закралась, і коли я вже мав певний досвід і почав цікавитися електронікою, скажімо так. І перше, що я у своєму житті зробив і воно запрацювало - це був примітивний металошукач.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну Роман зустрів в Ірпені. За кілька днів евакуювався. Коли у березні місто було деокуповане, повернувся додому. Каже, тоді на власні очі побачив нерозірвані міни, осколки від снарядів. Треба було діяти!

Роман Коваль, інженер-волонтер:

А у мене тут було пару металошукачів особистих, і в мене була певна клієнтська база, у якої також були металошукачі. Можливо, хтось хоче просто дати на потреби розмінування, бо в мене була вже певна інформація.

Роман через соцмережі закликав усіх небайдужих підтримати його. Став збирати гроші на виробництво. А ще сировину для створення нових металошукачів.

Роман Коваль, інженер-волонтер:

Лежить куча різного зламаного, оце з такого всякого набраного, там в ящику лежить, це просто деталі, з яких можна щось зробити. Щось робоче, щось не робоче, з двох один і так далі.

Створивши перші три прилади, хлопець віддав їх місцевим вибухотехнікам.

Неважкі та прості у застосуванні: фахівцям Держслужби з надзвичайних ситуацій прилад нашого героя сподобався. Це лише спонукало до подальшого виробництва. Відтоді Роман виготовив уже близько 250 приладів.

Роман Коваль, інженер-волонтер:

У мене по факту я зібрав 100 000, і в мене з них ще 70 вкладених на наступні партії, але по запчастинах, цей процес має працювати безперервно, для того, щоб він був максимально дешевим, швидким і ефективним.

Ще одна перевага міношукачів Романа - це майже на 100% вітчизняна розробка. А отже допомагає і поля від мін розчищати, і українську економіку підіймати.