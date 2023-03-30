Північна Македонія схвалила передачу Україні 12 ударних гелікоптерів Мі-24 [ Редагувати ]
Уряд Північної Македонії остаточно ухвалив рішення про передачу Україні ударних гелікоптерів Мі-24, яку раніше анонсувала міністр оборони. Про це повідомляє Fokus.
Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (гелікоптерів) між міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол.
Гвинтокрили придбали в України 2001 року та виготовили в 1980-х роках. Вони не використовуються армією Північної Македонії з 2015 року. За словами міністерка оборони країни Славянки Петровської, машини "більше не передбачені у формуванні нашої армії".
Міністерка підкреслила, що передача машин не вплине на боєздатність армії країни. Замість них Скоп'є збирається придбати вісім нових західного виробництва.
Раніше Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25 та певну кількість танків Т-72.
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