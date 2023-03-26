Північна Македонія готова передати Україні 12 бойових гелікоптерів Мі-24. Про це в ефірі місцевого телеканалу Alsat заявила міністерка оборони Славянка Петровська.

За її словами, найближчої середи це питання винесуть на розгляд уряду.

Гвинтокрили придбали в України 2001 року та виготовили в 1980-х роках. Вони не використовуються армією Північної Македонії з 2015 року.

Вони більше не передбачені у формуванні нашої армії, і через нашу трансформацію вони більше не будуть невіддільною частиною, і з цих причин вважається, що вони непотрібні.

Міністерка підкреслила, що передача машин не вплине на боєздатність армії країни. Замість них Скоп'є збирається придбати вісім нових західного виробництва.

Раніше Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25 та певну кількість танків Т-72.