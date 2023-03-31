росія втратила щонайменше шість радіолокаційних комплексів розвідки та контролю стрільби - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Відновлення арсеналу радіолокаційних комплексів розвідки та контролю стрільби (РЛС) буде важким завданням для росії, оскільки ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які потрапили під санкції. Про це йдеться у новому огляді розвідки Міноборони Великої Британії.
23 березня 2023 року Сили спеціальних операцій України оприлюднили відео знищення на Донеччині російського контрбатарейного радара "Зоопарк-2".
Британці зазначають, що таких систем відносно небагато і у ЗСУ, і у росіян, але вони значним мультиплікатором сили, адже дозволяють командирам швидко виявляти ворожу артилерію та завдавати по ній ударів.
Через те, що такі РЛС мають активну електромагнітну сигнатуру, вони вразливі для виявлення та знищення.
росія втратила в Україні щонайменше шість "Зопарк-1М", у ЗСУ також залишилася дуже обмежена їх кількість.
Відновлення флоту протибатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але росії, ймовірно, доведеться докласти до цього більше зусиль, оскільки постачання високотехнологічної електроніки, необхідних РЛС, зірвані санкціями.
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