ЗСУ знищили унікальну РЛС у Чорнобаївці [ Редагувати ]
Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині рідкісний знищили і сучасні екземпляр РЛС російської армії. Про це повідомляється в Telegram СтратКом ЗСУ.
48Я6-К1 "Підліт" - це твердотільна трикоординатна станція радіолокації з радарами кругового огляду і можливістю виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
Ця РЛС варта наведення цілей для ЗРК С-300, С-400 тощо. У війська ППО армії рф постачання даних РЛС розпочато у 2015 році. На сьогодні це один із найсучасніших і рідкісних типів РЛС в армії противника.
Фотографії спаленого шасі зі знищеною установкою було опубліковано після звільнення аеропорту українською армією.
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