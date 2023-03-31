Зеленський з лідерами чотирьох держав у річницю визволення Бучі вшанували пам'ять загиблих (відео) [ Редагувати ]
У річницю звільнення Бучі (Київська область) від російських загарбників президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам'яті жителів міста, убитих під час російської окупації.
Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі.
Разом із главою Української держави память загиблих ушанували:
- президент Республіки Молдова Мая Санду,
- прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер,
- прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб,
- прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.
Компанію лідерам склали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Присутні встановили лампадки до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів Бучі, убитих російськими окупантами.
Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, які були поховані у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.
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