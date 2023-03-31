"Якщо він відчує кров, буде тиснути": Зеленський пояснив, чому путіну не можна здавати Бахмут

Падіння Бахмута стане для України скоріше дорогою політичною поразкою, ніж тактичною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Pres