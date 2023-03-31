"Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних": заява Зеленського до річниці Бучі (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах відео до річниці визволення Бучі - містечка на Київщині, яке стало символом воєнних злочинів російської армії в Україні.
Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних.
В іншому ролику - фрагмент пресконференції Зеленського, в якому президента України запитують про найстрашніший день у його житті. Він каже, що це був день, коли світ побачив звірства в Бучі. Далі йдуть кадри з візитом звільненого міста світовими лідерами.
Коли деокупували Бучу, ми побачили, що диявол не десь там - він на землі. Страшна правда про те, що відбувалося на тимчасово окупованих територіях, відкрилася світу. Ми ніколи не забудемо жертв цієї війни й обов’язково притягнем до відповідальності всіх російських вбивць.
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