У львівському Палаці мистецтв презентували виставку робіт митців, які воюють на передовій [ Редагувати ]
Виставку робіт митців, які воюють на передовій, презентували у львівському Палаці мистецтв. Це картини, скульптури та інсталяції з використаних снарядів. Усі вони продаються. Потім за виручений кошт оранізатори планують купити 67 дронів для однієї з бригад ЗСУ. Вікторія Балицька відвідала виставку.
Ця абстрактна картина називається "У вогні". Її за рік до повномасштабної війни написав художник Роман Хрущ - немов щось відчував. Торік 24 лютого митець відклав пензлі і взяв до рук зброю, розповідає дружина Романа.
Зірка Савка, дружина художника-військовослужбовця:
Незважаючи на те, що він воює зараз, він повернеться і буде далі працювати у живописі. Відповідно я, він хочемо,щоби люди знали, що на війні також є митці. Різними способами чи він буде служити там, то також він допомагає з продажем своїх робіт.
А цю скульптуру коня створив Назар Ткаченко до того, як пішов до війська. Зараз скульптор на передовій.
Назар Ткаченко, скульптор-військовослужбовець:
Коли почув, що у Львові відбувається аукціон по збору коштів на покупку дрону, вирішив долучитись і віддати одну з своїх робіт. На даний момент я вже більше року служу в ЗСУ, надіюсь, що аукціон пройде вдало і організаторам получиться купити ударний дрон.
На виставці-аукціоні представлені роботи 14-тьох митців. Половина зараз воює. Однак воїни хочуть, щоб і їхнє мистецтво приносило користь, поки вони "насипають" ворогу.
Ірина Мартинович, організаторка виставки-аукціону:
Вони всі мають спільну мету, тобто найшвидше досягти нашої перемоги. Деякі роботи, які ви можете тут бачити, навіть оці рисунки Петра Боряна, вони тобто намальовані під час війни. І передані нам для того, щоб ми їх змогли тут зекспонувати.
Кожен витвір можна придбати. Кошти з продажу витратять на 67 ударних безпілотників для 67-ї окремої механіхованої брагади збройних сил України.
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