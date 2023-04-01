Які обмеження накладаються на засуджених колаборантів: Янчук розкрив деталі [ Редагувати ]
У суботу, 1 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор Державної установи "Центр пробації" Олег Янчук розповів, які обмеження накладаються на засуджених колаборантів.
Ми говоримо зараз про колаборантів, які зараз перебувають на пробації. Їх на сьогодні 235, саме засуджених за колабораційну діяльність. Але є ще коле засуджених за злочини проти національної безпеки, які вчинили подібні правопорушення. Таких людей 646. В залежності від того, які вони вчинили злочини, вони засуджуються до різних видів покарання.
"Якщо суд знаходить можливість застосувати дії для людини у виді покарання, не пов'язаним з позбавленням волі, так мовити умовні терміни або покарання пов'язані з забороною займатись певними видами діяльності і займати певні посади, то вони попадають на пробацію", - додав він.
Саме такі обмеження до них застосовують. Колаборанти, які перебувають на пробації - це люди, яким заборонено займатись певними видами діяльності. Ми здійснюємо контроль за тим, щоб вони не обіймали посади, які їм займати заборонено, щоб вони не виїжджали за межі нашої держави.
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