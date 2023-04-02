Щонайменше дві людини загинули внаслідок займання повітряної кулі під час польоту над Мексикою. Про це повідомила газета Universal.

Жертвами трагедії у штаті Мехіко стали сімейна пара - 39-річна жінка та 50-річний чоловік. Вони згоріли живцем. Їхня 13-річна донька вистрибнула з кошика. Вона отримала опіки першого та другого ступеня та перелом стегна.

Інцидент стався над районом, де розташовані піраміди стародавнього міста Теотіуакан. Щовихідні у небо над ними одночасно здіймаються кілька десятків повітряних куль з туристами, якими керують пілоти приватних компаній.

Однією з причин трагедії називають витік палива.