Ціни на гречку: чого чекати українцям [ Редагувати ]
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що ціни на гречку в Україні у 2023 році залишаться на тому ж рівні, який сформований зараз. З червня можливе навіть зниження ціни. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Як зазначив міністр, згідно з попередніми прогнозами, очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки.
Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат - не буде підстав для зростання ціни.
Висоцький повідомив, що вартість "очікується в ціновому коридорі, який сформувався сьогодні, навіть може бути певне здешевлення, але це вже зрозуміємо по факту фіксації посівних площ в червні".
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