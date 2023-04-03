Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що ціни на гречку в Україні у 2023 році залишаться на тому ж рівні, який сформований зараз. З червня можливе навіть зниження ціни. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Як зазначив міністр, згідно з попередніми прогнозами, очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки.

Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат - не буде підстав для зростання ціни.

Висоцький повідомив, що вартість "очікується в ціновому коридорі, який сформувався сьогодні, навіть може бути певне здешевлення, але це вже зрозуміємо по факту фіксації посівних площ в червні".