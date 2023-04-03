Дев'ять службових собак повернулися з навчань у Польщі: як готують кінологічні розрахунки [ Редагувати ]
Дев'ять службових собак повернулися з навчань у Польщі. А потім - бельгійські вівчарки породи малінуа ще й тренувалися в одному із кінологічних центрів на Хмельниччині. Собаки й інструктори рятують життя українцям. Як готують кінологічні розрахунки, бачили наші журналісти.
Службовий пес породи малінуа - Хард, понад 5 років на службі в ЗСУ. Разом із кінологом Андрієм демонструє, як працює "на землі".
В'ячеслав Чорний, керівник кінологічного Центру:
Ми здійснювали показ службовою собакою, як необхідно працювати кінологічному розрахунку щодо пошуку і виявленню небезпечних предметів на ділянці дороги. Зараз будем проходити пошук та виявлення небезпечних предметів на ділянці місцевості.
За роботою вівчарки і кінолога уважно спостерігають інструктори. Півтора місяця тому девʼять вівчарокукраїнцям подарували іноземні партнери. Собаки вже пройшли навчання у Польщі
Михайло, кінолог:
Навчання ми проходили в місті Польщі - Новий Сандж. Мали різні локації. Переважно працювали в прикордонній службі в них – "стражи граніци", так само мали локації, де ми працюваи на аеродромах, працювали на якихось закинутих ділянках, і відповідно, робили закладки з пошуку і виявлення вибухо-небезпечних речовин.
Із чотирилапими колегами інструктори спілкуються поки англійською. Адже собаки прибули в Україну із різних країн.
Петро Бружина, керівник кінологічної служби Командування Сил підтримки Збройних сил України:
Для організації проєкту було залучено дуже багато партнерів з різних куточків світу: Бельгія, Австрія, Італія, Люксембург, Фінляндія, Мальта, Польща.
І українські кінологи вдячні іноземним колегам
Олександр, кінолог:
Вона приїхала з Італії. Інструктор, з яким ми праювали - Патрік. І я хочу, якщо він мене побачить, Дякую тобі, Патрік. Дуже велике. Ти мене багато чому навчив. А саме головне - дякую тобі за собаку
36-річний Олександр за 15 років підготував понад 250 службових собак. Із 2014 року перебував на передовій. Після важкого поранення військовослужбовець повернувся до роботи інструктора. Тренує тварин, а ті - рятують життя людей.
Олександр, кінолог:
Це одна із найважливіших складових в теперішній час. Це велика помічниця, яка допоможе зберегти життя не ста, не тисячі, а десяткам тисяч людей.
Кінолог Леонід 20 років працює із службовими собаками. А ось і його вихованець -більгійська вівчарка Алмаз.
Леонід, кінолог:
Вміє він шукати вибухові речовини: міни, гранати, тротил. Це він знайде без проблем. В квітні перші наші виїзди були в Ірпінь, на огляд приміщень, де находились орки були. На огляд транспортних засобів, де були помічені їхні сухпаї.
Алмаз і ще із девʼять вівчарок після навчань отримали сертифікати мінно-розшукових собак.
Кінологічні розрахунки завершили сертифікацію і поїхали у свої підрозділи. А проєкт з гуманітарного розмінування України продовжується, і вже скоро приїдуть нові чотирилапі помічники, спеціальне обладнання, і захист для собак.
Леонід, кінолог:
Зі Сполучених Штаті Америки. Цей захист, не дай бог, зірветься та якась граната, він спасе життя моєму напарнику, з яким ми ще будем довго-довго розміновувати нашу державу. Бо роботи дуже багато буде і після нашої перемоги. А перемога буде обовʼязково.
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