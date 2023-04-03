Кінологічні розрахунки завершили сертифікацію і поїхали у свої підрозділи.

Дев'ять службових собак повернулися з навчань у Польщі. А потім - бельгійські вівчарки породи малінуа ще й тренувалися в одному із кінологічних центрів на Хмельниччині. Собаки й інструктори рятують життя українцям. Як готують кінологічні розрахунки, бачили наші журналісти.

Службовий пес породи малінуа - Хард, понад 5 років на службі в ЗСУ. Разом із кінологом Андрієм демонструє, як працює "на землі".

В'ячеслав Чорний, керівник кінологічного Центру:

Ми здійснювали показ службовою собакою, як необхідно працювати кінологічному розрахунку щодо пошуку і виявленню небезпечних предметів на ділянці дороги. Зараз будем проходити пошук та виявлення небезпечних предметів на ділянці місцевості.

За роботою вівчарки і кінолога уважно спостерігають інструктори. Півтора місяця тому девʼять вівчарокукраїнцям подарували іноземні партнери. Собаки вже пройшли навчання у Польщі

Михайло, кінолог:

Навчання ми проходили в місті Польщі - Новий Сандж. Мали різні локації. Переважно працювали в прикордонній службі в них – "стражи граніци", так само мали локації, де ми працюваи на аеродромах, працювали на якихось закинутих ділянках, і відповідно, робили закладки з пошуку і виявлення вибухо-небезпечних речовин.

Із чотирилапими колегами інструктори спілкуються поки англійською. Адже собаки прибули в Україну із різних країн.

Петро Бружина, керівник кінологічної служби Командування Сил підтримки Збройних сил України:

Для організації проєкту було залучено дуже багато партнерів з різних куточків світу: Бельгія, Австрія, Італія, Люксембург, Фінляндія, Мальта, Польща.

І українські кінологи вдячні іноземним колегам

Олександр, кінолог:

Вона приїхала з Італії. Інструктор, з яким ми праювали - Патрік. І я хочу, якщо він мене побачить, Дякую тобі, Патрік. Дуже велике. Ти мене багато чому навчив. А саме головне - дякую тобі за собаку

36-річний Олександр за 15 років підготував понад 250 службових собак. Із 2014 року перебував на передовій. Після важкого поранення військовослужбовець повернувся до роботи інструктора. Тренує тварин, а ті - рятують життя людей.

Олександр, кінолог:

Це одна із найважливіших складових в теперішній час. Це велика помічниця, яка допоможе зберегти життя не ста, не тисячі, а десяткам тисяч людей.

Кінолог Леонід 20 років працює із службовими собаками. А ось і його вихованець -більгійська вівчарка Алмаз.

Леонід, кінолог:

Вміє він шукати вибухові речовини: міни, гранати, тротил. Це він знайде без проблем. В квітні перші наші виїзди були в Ірпінь, на огляд приміщень, де находились орки були. На огляд транспортних засобів, де були помічені їхні сухпаї.

Алмаз і ще із девʼять вівчарок після навчань отримали сертифікати мінно-розшукових собак.

Кінологічні розрахунки завершили сертифікацію і поїхали у свої підрозділи. А проєкт з гуманітарного розмінування України продовжується, і вже скоро приїдуть нові чотирилапі помічники, спеціальне обладнання, і захист для собак.

Леонід, кінолог: