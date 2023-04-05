Чому у кремлі знову погрожують ядерною зброєю: відповідь аналітиків ISW [ Редагувати ]
У кремлі намагаються використати ядерні погрози, щоб стримати західну військову допомогу Києву перед контрнаступом ЗСУ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що 4 квітня міністр оборони рф сергій шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.
шойгу посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети "Іскандер-М" і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання роботі з комплексами "Іскандер-М", зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї.
В ISW вказують, що виступи шойгу не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.
Пожвавлення риторики ядерного шантажу шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США.
До слова, Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення росією тактичної ядерної зброї в білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні. Окрім цього, розгорнута кремлем ядерна зброя в білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.
Ключові висновки ISW:
- кремль спробує змусити білорусь до подальшої інтеграції в Союзну державу, коли володимир путін і олександр лукашенко зустрінуться в москві 5-6 квітня.
- Показова відповідь засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на вбивство російського мілблогера Максима Фоміна свідчить про те, що він, найімовірніше, вважає напад частково спрямованим проти нього самого.
- кремль продовжує намагатися запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.
- кремль намагається перекласти більше відповідальності за розвиток російської промисловості на регіональні органи, щоб ізолювати себе від можливої критики щодо погіршення економічної ситуації в росії.
- російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
- російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
- шойгу заявив, що поточний цикл весняного призову в росії проходить за планом.
- білоруські державні ЗМІ повідомили, що білоруський Комітет державної безпеки заарештував двох чоловіків за підозрою у спробі теракту в Гродно.
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