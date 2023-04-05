У кремлі намагаються використати ядерні погрози, щоб стримати західну військову допомогу Києву перед контрнаступом ЗСУ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що 4 квітня міністр оборони рф сергій шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.

шойгу посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети "Іскандер-М" і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання роботі з комплексами "Іскандер-М", зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї.

В ISW вказують, що виступи шойгу не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.

Пожвавлення риторики ядерного шантажу шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США.

До слова, Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення росією тактичної ядерної зброї в білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні. Окрім цього, розгорнута кремлем ядерна зброя в білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.

Ключові висновки ISW: