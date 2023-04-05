В останні п'ять днів кількість ворожих штурмових атак на Бахмут і кількість обстрілів відчутно зменшилась. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба.

Наразі ситуація в Бахмуті трохи спокійніша останні п'ять днів. Обстріли та спроби противника прорвати нашу лінію оборони зменшились. Хлопці, можна сказати, відновлюють свої сили. Можна сказати, що за останні п'ять днів штурмових атак зовсім не було. А кількість обстрілів просто зменшилась.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині. Завдання українських сил - виснажити ворога та завдати йому максимальних втрат.