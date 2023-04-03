Росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут на Донеччині, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої. Про це Reuters повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи відео російських пропагандистів зі "встановленням прапору" начебто над адмінбудівлею в Бахмуті.

Бахмут - український, і вони (окупанти - ред.) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити.

Вони підняли прапор над якимось нужником. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли.

Навколо будівлі міської ради (Бахмута - ред.) точаться бої, вони нічого не захопили в юридичному сенсі.