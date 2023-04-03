росія дуже далека від захоплення Бахмута, пригожин підняв прапор над якимось нужником - Череватий [ Редагувати ]
Росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут на Донеччині, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої. Про це Reuters повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи відео російських пропагандистів зі "встановленням прапору" начебто над адмінбудівлею в Бахмуті.
Бахмут - український, і вони (окупанти - ред.) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити.
Вони підняли прапор над якимось нужником. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли.
Навколо будівлі міської ради (Бахмута - ред.) точаться бої, вони нічого не захопили в юридичному сенсі.
Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виклав відео, на якому розповідає, що начебто над адмінбудівлею Бахмута підняли російський триколор на згадку про вбитого в Санкт-Петербурзі "воєнкора" Владлена Татарського. Пригожин заявив, що "юридично" місто захоплено рашистами.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також заявив, що оприлюднене Пригожиним відео - фейк.
Бахмут - це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема.
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