Бійці Сил спеціальних операцій опублікували відео запеклих вуличних боїв у Бахмуті на Донеччині.

Бої в місті Бахмут очима операторів ССО України. На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується!

До початку повномасштабного вторгнення росії в Бахмуті мешкало майже 70 тисяч людей, але тепер місто практично зруйноване. Запеклі бої за Бахмут тривають уже вісім місяців.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 березня заявляв, що під контролем рашистів перебуває до 70% території міста, однак пізніше зауважив, що сили його угруповання можуть бути розгромлені.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині. Завдання українських сил - виснажити ворога та завдати йому максимальних втрат.