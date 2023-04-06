Україна готова обговорити з росією майбутнє окупованого Криму, якщо Збройні сили України дістануться кордону з українським півостровом. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга.

Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму - ред.) військовим шляхом.

Financial Times відзначає, що слова заступника глави Офісу президента України стали "найбільш чіткою заявою про зацікавленість Києва в переговорах з рф" з квітня 2022 року.

Крім того, слова Сибіги мають заспокоїти західних лідерів, які "скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї".

Українська влада неодноразово заявляла, що війна з росією може бути закінчена лише після відходу військ рф з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто з урахуванням Криму та Донбасі.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму.