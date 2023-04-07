"Територією не торгуємо: у МЗС України відповіли президенту Бразилії щодо Криму [ Редагувати ]
Україна не торгує своїми територіями, тому не буде розглядати пропозиції та вести розмови щодо відмови від окупованого Росією Криму в обмін на мир або інші окуповані території. Так у Міністерстві закордонних справ України відповіли на "пропозицію" президента Бразилії Лули да Сілва.
ЗМІ: Президент Бразилії пропонує віддати Крим Росії, щоб припинити війну. Україна цінує зусилля Президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії.
Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі.
У МЗС зазначили, що українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН.
7 квітня на зустрічі з журналістами президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що володимир путін "не може захопити територію України", але, "можливо, потрібні переговори щодо Криму", і "Зеленський теж не може хотіти всього", а "світ потребує спокою".
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