У Феодосії збили українську ракету - окупанти [ Редагувати ]
У Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Ватажок окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО та збиття української ракети.
Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины.
Місцеві мешканці повідомляли про вибухи приблизно о 10:59. У місті спрацювали сигналізації у машин.
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