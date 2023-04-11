Вартість біткоїна перевищила $30 тисяч вперше з червня 2022 року [ Редагувати ]
Біткоїн (BTC) торгується на основних криптобіржах на рівні понад $30 тис., випливає з даних CoinMarketCap. Востаннє криптовалюта коштувала стільки 10 червня 2022 року.
За даними на 12:25 за київським часом, вартість біткоїна становить понад $30 тис. За день криптовалюта подорожчала на 6%, за тиждень - на 7%. Вартість Ethereum зросла на 3% до $1,9 тис.
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У березні проблеми на банківському ринку США, спричинені банкрутством низки кредитних організацій, повернули інтерес інвесторів до криптовалют. На думку експертів, загальмувати подальше зростання ринку можуть тиск регуляторів, нові банкрутства та визнання криптовалют цінними паперами.
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