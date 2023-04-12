Росіяни обстріляли Дворічну Харківської області: є поранені [ Редагувати ]
У середу, 12 квітня, окупанти обстріляли селище Дворічна Куп'янського району. Постраждало цивільне населення.
Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу 40-річний чоловік та 30-річна жінка отримали поранення. Вони перебувають у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя.
Синєгубов закликає українців бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.
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