У середу, 12 квітня, окупанти обстріляли селище Дворічна Куп'янського району. Постраждало цивільне населення.

Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу 40-річний чоловік та 30-річна жінка отримали поранення. Вони перебувають у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя.

Синєгубов закликає українців бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.