Головного диригента Одеської національної опери громадянина Білорусі В'ячеслава Чернухо-Воліча достроково звільнили за виступ у Бакинській опері, яку очолив чоловік російської оперної співачки та путіністки Анни Нетребко Юзіф Ейвазов. Про це йдеться у заяві Одеської національної опери.

Адміністрація театру вважає неприпустимими такі дії головного диригента національної опери в час, коли відбувається повномасштабна військова агресія РФ проти України. Позиція митця, що представляє українське мистецтво на міжнародному рівні, повинна бути чіткою та зрозумілою: засудження варварських дій Росії проти нашої Держави та неприйнятність жодних контактів з представниками "руського миру" та тими, хто підтримує російських агресорів. Зрозуміло, що продовжувати трудові відносини з тими, хто не усвідомлює це і не має чіткої громадянської і патріотичної позиції, для нашого театру не є можливим.

В'ячеслава Чернухо-Воліча, який очолює Одеський театр опери та балету з 2019 року, запросило диригувати оперу "Богема" Пуччіні колишнє керівництво Бакинської опери. Культурна спільнота обурилася, побачивши фото диригента Одеської опери та Юзіфа Ейвазова. Спільні світлини виклала у Facebook оперна співачка Афак Аббасова.

Сам Чернухо-Воліч стверджує, що не знав про призначення Ейвазова директором опери.

Чернухо-Воліч і Юзіф Ейвазов

Анна Нетребко була довіреною особою володимира путіна на виборах, фотографувалася з прапором "Новоросії" разом Олегом Царьовим і фінансувала "ДНР".

Указом президента України Володимира Зеленського 7 січня проти Нетребко були запроваджені санкції.