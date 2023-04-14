Одеська опера звільнила головного диригента за фото з чоловіком путіністки Нетребко [ Редагувати ]
Головного диригента Одеської національної опери громадянина Білорусі В'ячеслава Чернухо-Воліча достроково звільнили за виступ у Бакинській опері, яку очолив чоловік російської оперної співачки та путіністки Анни Нетребко Юзіф Ейвазов. Про це йдеться у заяві Одеської національної опери.
Адміністрація театру вважає неприпустимими такі дії головного диригента національної опери в час, коли відбувається повномасштабна військова агресія РФ проти України.
Позиція митця, що представляє українське мистецтво на міжнародному рівні, повинна бути чіткою та зрозумілою: засудження варварських дій Росії проти нашої Держави та неприйнятність жодних контактів з представниками "руського миру" та тими, хто підтримує російських агресорів.
Зрозуміло, що продовжувати трудові відносини з тими, хто не усвідомлює це і не має чіткої громадянської і патріотичної позиції, для нашого театру не є можливим.
В'ячеслава Чернухо-Воліча, який очолює Одеський театр опери та балету з 2019 року, запросило диригувати оперу "Богема" Пуччіні колишнє керівництво Бакинської опери. Культурна спільнота обурилася, побачивши фото диригента Одеської опери та Юзіфа Ейвазова. Спільні світлини виклала у Facebook оперна співачка Афак Аббасова.
Сам Чернухо-Воліч стверджує, що не знав про призначення Ейвазова директором опери.
Чернухо-Воліч і Юзіф Ейвазов
Анна Нетребко була довіреною особою володимира путіна на виборах, фотографувалася з прапором "Новоросії" разом Олегом Царьовим і фінансувала "ДНР".
Указом президента України Володимира Зеленського 7 січня проти Нетребко були запроваджені санкції.
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