У Європейському Союзі триває підготовка до запровадження 11 пакета санкцій проти росії.

Про це сказав єврокомісар з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід Макгіннес в інтерв'ю CNBC.

"Європа ввела 10 пакетів санкцій. Буде ще один", - зазначила посадовець.

Макгіннес вказала, що 11 санкційний пакет буде направлено насамперед на боротьбу зі спробами обходу обмежувальних заходів.

"Необхідно переконатися, що у них (у росії - ред.) не буде можливостей для обходу наших санкцій", - додала єврокомісар.