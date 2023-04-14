ЄС запровадить 11 пакет санкцій проти росії [ Редагувати ]
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У Європейському Союзі триває підготовка до запровадження 11 пакета санкцій проти росії.
Про це сказав єврокомісар з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід Макгіннес в інтерв'ю CNBC.
"Європа ввела 10 пакетів санкцій. Буде ще один", - зазначила посадовець.
Макгіннес вказала, що 11 санкційний пакет буде направлено насамперед на боротьбу зі спробами обходу обмежувальних заходів.
"Необхідно переконатися, що у них (у росії - ред.) не буде можливостей для обходу наших санкцій", - додала єврокомісар.
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