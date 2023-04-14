Китай пообіцяв не продавати зброю росії [ Редагувати ]
Китай не продаватиме зброю жодній зі сторін "російсько-українського конфлікту", а також контролюватиме експорт продукції подвійного призначення відповідно до законів та правил.
Про це заявив на пресконференції за підсумками візиту до Китаю глави МЗС Німеччини Анналени Бербок міністр закордонних справ КНР Цинь Ган, передає Associated Press.
Що стосується експорту військової продукції, Китай дотримується обережної та відповідальної позиції. Китай не постачатиме зброю чинним сторонам конфлікту, а також має намір керувати і контролювати експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил.
Глава МЗС вкотре підтвердив готовність КНР допомогти сторонам знайти мирне вирішення конфлікту.
З 16 по 18 квітня росію з офіційним візитом відвідає глава Міноборони КНР Лі Шанфу.
Нагадаємо, 13 квітня газета The Washington Post з посиланням на злиті документи Пентагону повідомила, що, за даними американської розвідки, Китай схвалив надання зброї росії.
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