Італія передала Україні 20 САУ M109L [ Редагувати ]
Італія відправила в Україну 20 самохідних артилерійських установок M109L, повідомляє la Repubblica. Сьогодні потяг з озброєнням пройшов через місто Удіне, відео очевидців опублікувала газета Corriere della Sera.
На установках немає розпізнавальних знаків або номерів. У жовтні 2022 року Італія вже направила Україні кілька гаубиць M109L. Загалом Італія планує передати ЗСУ 60 таких гармат.
Міністр зі зв'язків із громадськістю Лука Чиріані підтвердив, що партія M109L прямує до України. За його словами, постачання входить до пакету військової допомоги, схваленого попереднім урядом Італії.
Самохідна артилерійська установка M109L калібром 155 мм - італійська версія американської САУ, яка виготовлялась наприкінці Холодної війни. Зараз вони перебувають на зберіганні.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка обійняла посаду восени 2022 року, неодноразово заявляла про плани продовжувати надавати військову допомогу Україні. У лютому 2023 року італійський уряд схвалив шостий пакет допомоги, до якого увійдуть система ППО та безпілотники.
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