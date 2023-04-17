Зеленському на Ставці доповіли про забезпечення боєприпасами та комплектування новостворених бригад [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє сайт глави держави.
Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.
Розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період.
Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.
Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.
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