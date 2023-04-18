Ринок праці в Україні: яка ситуація з роботою на Львівщині [ Редагувати ]
Попит на український фриланс у перші місяці 2023 року виріс на 84%. Зовсім скоро частка самозайнятих серед українців може досягти 20%. Це дані дослідження платформи з пошуку роботи. Та й загалом ринок праці оживає. На Львівщині від початку великої війни у міський центр зайнятості звернулися майже 3 тисячі переселенців. Найбільше людей працевлаштовували у ресторани, кав'ярні, школи, дитячі садки та медзаклади. Зараз в регіоні є ще стільки ж вакансій.
Щоправда, уже з вищими зарплатами, аніж на початку повномасштабного вторгнення. Кого чекають на роботі й скільки готові платити працедавці, з'ясовувала Христина Гашенко.
І так майже 12 годин поспіль. На касі в одному зі львівських супермаркетів працює переселенка із Запоріжжя Наталія Хохлова. Постійні ворожі обстріли їхнього міста та безперервні тривоги змусили жінку із сином переїхати до Львова.
Наталія Хохлова, переселенка з Запоріжжя:
Я до останнього сподівалася, що я залишуся на своїй землі, вдома, але коли дуже почали летіти ракети, бомбити. І чути ці вибухи уночі, знаєте, це страшно. Я вирішила за 2 дні виїхати, тому що в мене дитина.
У Запоріжжі Наталія також працювала у сфері торгівлі. Тому роботу в новому місті шукала у цьому ж секторі.
Наталія Хохлова, переселенка з Запоріжжя:
Мені в перший день дали направлення на 3 місця роботи. І перше направлення моє - це було сюди. Я тут залишилася. Хороший колектив, керівниця, гарні люди, мені дуже подобається. І поруч з будинком.
Від початку великої війни офіційно у Львові роботу шукали майже 3 тисячі переселенців. Найчастіше працевлаштовували інженерів, зварювальників, медиків та педагогів. А ще активно брали на роботу в готелі, ресторани та кав'ярні.
Знайти роботу львів'янам та біженцям у міському центрі зайнятості допомагає переселенка із тимчасово окупованого Донецька Світлана Бойко. Рідне місто вона покинула ще у 2014. Спершу переїхала до Кривого Рогу. А з початком великої війни - довелося знову зриватися з місця. У червні прибула до Львова.
Світлана Бойко, працівниця Львівського міського центру зайнятості:
Коли людині потрібна робота вона знаходить її, звичайно, хотілося б щоб і зарплати були вищі, умови кращі, але зараз війна, зараз треба приймати те що є. Зараз треба працювати на користь рідної країни.
Окрім допомоги з працевлаштування, у Світлани тут ще одна - волонтерська робота.
Світлана Бойко, працівниця Львівського міського центру зайнятості:
Ми є ще такими психологами, тобто якщо вони ВПО, то і я ВПО, Ми всі один одного розуміємо, нас всі підтримують.
За рік великої війни пропозиції по зарплаті на Львівщині зросли в рази, кажуть в міському центрі зайнятості.
Олег Рісний директор Львівського міського центру зайнятості:
Люди у перші місяці кризи, які були у Львові, пішли на зарплати навіть мінімальні, тобто були вакансії, де зарплата була 7-8 тисяч. На сьогодні ми даємо більш перевагу з пропозиціями на більшу зарплату праці. У нас багато пропозицій від 15-20 тис. і більше.
У Львові та в області досі не вистачає інженерів, працівників у школах та садках, а також медиків. А ще чекають охочих працювати в оборонній сфері. Загалом в регіоні налічують близько трьох тисяч вакансій.
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