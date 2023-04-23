Латвія, Литва та Естонія викликали послів Китаю через слова про "сумнівний суверенітет" пострадянських країн [ Редагувати ]
Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії викликали послів Китаю, щоб ті дали пояснення щодо висловлювання посла у Франції Лю Шая.
Напередодні в ефірі французького телеканалу LCI Лю Шай заявив, що не існує міжнародної угоди про суверенний статус пострадянських країн.
Під час інтерв'ю його запитали, чи вважає він анексований росією Крим українським, на що посол заявив, що регіон "із самого початку належав Росії", а Микита Хрущов "подарував Крим Україні за часів Радянського Союзу".
Навіть ці країни колишнього Радянського Союзу не мають ефективного статусу, як ми говоримо, відповідно до міжнародного права, тому що немає міжнародної угоди, яка конкретизує їх статус суверенної країни.
Наступного дня, 22 квітня, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна назвав позицію Лю Шая незрозумілою. Глава естонського МЗС сказав, що відомство викликало китайського посла для пояснень.
Наша мета - дати зрозуміти, що такі погляди неприйнятні, а Естонія - суверенна держава
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс також повідомив про виклик китайського посла. За його словами, заява Лю Шая була "цілком неприйнятною".
Чекаємо на роз'яснення від китайської сторони та повного спростування цієї заяви.
Заяву також прокоментував глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю "посередництво у питанні миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим російський, а кордони наших країн не мають законних підстав.
МЗС Франції заявило, що шоковане словами Лю Шая.
Ми наголошуємо на нашій повній солідарності з усіма союзниками та партнерами, які здобули довгоочікувану незалежність після десятиліть пригнічення.
Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що у посла КНР або "є очевидні проблеми з географією", або його заява суперечить позиції офіційного Пекіна "про зусилля щодо встановлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей та принципів Статуту ООН".
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