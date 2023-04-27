За сирійським сценарієм: Череватий розповів про тактику рашистів у Бахмуті (відео) [ Редагувати ]
Російські загарбники зосередили всі свої сили на Бахмутському напрямку, де цілеспрямовано знищують всю міську забудову за сирійським сценарієм. І вже потім малими групами намагається зайняти ці руїни. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.
У нашій оперативній зоні продовжує головним напрямком уджару ворога залишатися Бахмут. Ворог за цю добу 13 раз атакував наші позиції на цьому напрямку, 243 рази обстрілював різним системами наші позиції. 113 окупантів було знищено, 117 зазнали поранень, було знищено гармату "Мста-Б", 4 безпілотних апарати, 4 склади боєприпасів.
Ворог намагається взяти Бахмут в кільце, намагається в будь-яку ціну взяти це місто і досягнути проміжної тактичної перемоги. І вже багато місяців підряд йому це не вдається. Він намагається також перерізати шляхи сполучення. Але хоча б взяти їх під повний вогневий контроль. Але завдяки всім компонентам сил оборони це йому не вдається зробити. Завдяки постійній контрбатарейній боротьбі українських артилеристів ворог не може повністю взяти під вогневий контроль під'їзні шляхи... Сьогодні є можливість доставляти до Бахмута боєприпаси, провізію, амуніцію, медикаменти та забирати з міста наших поранених.
На Лимано-Куп'янському напрямку ворог фактично не атакує, одне бойове зіткнення відбулося за добу.
За попередні доби загалом там не було боєзіткнень. Але там він лідирує за ударами артилерії - 452 рази за цю добу він завдав ударів, 7 авіанальотів. Наші сили оборони теж завдають потужних ударів по ворогу. Внаслідок цих ударів 26 окупантів знищено, 66 зазнали поранень. Підбиті два БТР "80-ки", БРТ-60 - дуже стара модель, яку фактично до війни не використовувала російська федерація. Знищено також два міномети було і протитанкову гармату "Рапіра".
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