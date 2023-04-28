Стрімами, співами та аукціонами. І так вже зібрали півтора мільйона гривень для Збройних сил України. Сім'я Шелудько з Київщини веде свій відеоблог, в якому закликає людей донатити. Об'єднаних навколо цієї справи вже тисячі. Ярина Марків - продовжить.

Зі смартфоном та селфі-палкою...

Ви шо вже мене знімаєте?

Нашу знімальну групу зустрічають у сім'ї Шелудьків з Березані. Бо ж господар - Сергій - блогер!

Шо ви, замазури, а? Замазури. Патрон, а ти чого сюди прийшов? Ти ж не кабан! Слава Україні, дорогі мої підписники, знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сімʼя і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство.

На каналі Сергія, якому понад 3 роки, - 3 тисячі відео та 135 тисяч підписників! Але влог для чоловіка - не майданчик для слави чи джерело доходу. Прямими ефірами, аукціонами, народною творчістю - сім'я Шелудьків збирає кошти на потреби ЗСУ!

Сергій Шелудько, блогер:

Працюємо, воюємо на своєму фронті. Так як не можемо фізично - будемо атакувати на теренах YouTube.

От вам з миру по нитці - і путіну петля. Це - лозунг Шелудька!

Повномасштабне вторгнення. Шелудьки вирішують залишатися вдома і допомагати.

Сергій Шелудько, блогер:

І ми в перший день вже поїхали у міську раду і відвезли пару ящиків тушонки. Потім почали працювати - ну як, було господарство, були плани ...там уже були ті 30 просят - це заробіток за рік наших, ми планували їх обналічить і зробити у дворі бетон. Но уви, прийшлося всі ці свині...частково вони продавалися. Ну але більше половини ми роздавали людям і ТРО.

Готують хлопцям дівчата вареники.. наготовили понамазували тортів вафельних...

А тушкованого м'яса для ТРО - по півтисячі банок на тиждень крутила Леся Шелудько.

Леся Шелудько, домогосподарка, допомагає ЗСУ:

Каші робимо з м'ясом, хлопцем в пакетах, робимо тушонки, робимо паштети. Та й навіть рибу робимо. Ну тому що одне місто - то тоже. І таким чином сало, солому коптимо і все то у вакуумі хлопцям передаємо.

Сергій, який ні на день не покидав ведення влогу, вирішує через ютюб допомогти закрити збір на тепловізор для друга В'ячеслава. А грошей від підписників вистачило на три.

Сергій Шелудько, блогер:

От ми назбирали 160 тисяч. Їду на Київ, купую 2 тепловізори циклоп, по 70 тис. грн., приїжджаю додому, дівчата співають - і ми добиваємо на третій!

Донечки Віра та Надія підтримали тата - й стали наспівувати гроші для ЗСУ. У прямих ефірах і на ярмарках.

Надія Шелудько, школярка:

Робимо також вироби іноді своїми руками і ми також продаємо. Ми співаємо. Багато пісень забуті - ми їх відроджуємо зараз. Я б тоже хотіла дуже виконати пісню, яка мені дуже подобається, "Сіла птаха", з Лесею Нікітюк.

Сергій відкриває збір за збором - на автівки для військових. І разом - завдяки підписникам - купує автомобілі.

Сергій Шелудько, блогер:

І такий удачний перший стрім був, більше 60 тисяч гривень за 3 часа. Зранку вже там було 80 тисяч з лишнім. І за дві доби ми зібрали 200. Ми купуємо другий. Ми їх укомплектовуєм, перевзуваєм...

Леся Шелудько, домогосподарка, допомагає ЗСУ:

Ці гільзи нам передають хлопці безпосередньо із передової, з поля бою. І потім віддаємо нашій майстрині Березанській. Вона дуже добре малює. Виставляємо це в прямому ефірі на аукціон.

Уся сімʼя працює із палким бажанням. Його висловлює Віра.

Віра Шелудько, 10 років:

Я хочу, щоб всі хлопці повернулися додому і швидше настала перемога:

А особливо рідний брат - Сергій-молодший. Він служить у лавах ЗСУ. Тому сімʼя продовжує єднати тисячі людей й робити великі справи.

Сергій Шелудько, блогер:

Це клик, це поклик. Поклик того, коли з тобою спілкується і говорять. От в нас немає того, от якби оце. Нам це дуже важливо і воно нам треба було ще аж позавчора. Люди находять. І люди віддають і кажуть нам тільки перемогу. Ми тобі віримо і ти просто шокований. Від того, що тобі вірять. Ця довіра вона пробиває до сліз.

Понад півтора мільйона гривень для ЗСУ вже вдалося зібрати сім'ї Шелудько. От-от відправиться на передову уже четвертий автомобіль.

Сергій Шелудько, блогер:

Ще не повністю комплектував. Але резину ми поміняли вже. . Ще хочу заїхати купити трос, домкрат, компресор, ключі, каністру, масло. Щоб усе було.

Леся Шелудько, домогосподарка, допомагає ЗСУ:

Радісно це чути, коли хлопці дзвонять і кажуть, що "дякую вашій родині, дякуємо за авто, воно врятувало життя".

Сергій не називає себе волонтером. Він господар, батько і головне, каже з гордістю, - українець.