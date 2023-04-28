Стрімами, співами та аукціонами: сімʼя з Київщини веде свій відеоблог, в якому закликає людей донатити [ Редагувати ]
Стрімами, співами та аукціонами. І так вже зібрали півтора мільйона гривень для Збройних сил України. Сім'я Шелудько з Київщини веде свій відеоблог, в якому закликає людей донатити. Об'єднаних навколо цієї справи вже тисячі. Ярина Марків - продовжить.
Зі смартфоном та селфі-палкою...
Ви шо вже мене знімаєте?
Нашу знімальну групу зустрічають у сім'ї Шелудьків з Березані. Бо ж господар - Сергій - блогер!
Шо ви, замазури, а? Замазури. Патрон, а ти чого сюди прийшов? Ти ж не кабан! Слава Україні, дорогі мої підписники, знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сімʼя і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство.
На каналі Сергія, якому понад 3 роки, - 3 тисячі відео та 135 тисяч підписників! Але влог для чоловіка - не майданчик для слави чи джерело доходу. Прямими ефірами, аукціонами, народною творчістю - сім'я Шелудьків збирає кошти на потреби ЗСУ!
Сергій Шелудько, блогер:
Працюємо, воюємо на своєму фронті. Так як не можемо фізично - будемо атакувати на теренах YouTube.
От вам з миру по нитці - і путіну петля. Це - лозунг Шелудька!
Повномасштабне вторгнення. Шелудьки вирішують залишатися вдома і допомагати.
Сергій Шелудько, блогер:
І ми в перший день вже поїхали у міську раду і відвезли пару ящиків тушонки. Потім почали працювати - ну як, було господарство, були плани ...там уже були ті 30 просят - це заробіток за рік наших, ми планували їх обналічить і зробити у дворі бетон. Но уви, прийшлося всі ці свині...частково вони продавалися. Ну але більше половини ми роздавали людям і ТРО.
Готують хлопцям дівчата вареники.. наготовили понамазували тортів вафельних...
А тушкованого м'яса для ТРО - по півтисячі банок на тиждень крутила Леся Шелудько.
Леся Шелудько, домогосподарка, допомагає ЗСУ:
Каші робимо з м'ясом, хлопцем в пакетах, робимо тушонки, робимо паштети. Та й навіть рибу робимо. Ну тому що одне місто - то тоже. І таким чином сало, солому коптимо і все то у вакуумі хлопцям передаємо.
Сергій, який ні на день не покидав ведення влогу, вирішує через ютюб допомогти закрити збір на тепловізор для друга В'ячеслава. А грошей від підписників вистачило на три.
Сергій Шелудько, блогер:
От ми назбирали 160 тисяч. Їду на Київ, купую 2 тепловізори циклоп, по 70 тис. грн., приїжджаю додому, дівчата співають - і ми добиваємо на третій!
Донечки Віра та Надія підтримали тата - й стали наспівувати гроші для ЗСУ. У прямих ефірах і на ярмарках.
Надія Шелудько, школярка:
Робимо також вироби іноді своїми руками і ми також продаємо. Ми співаємо. Багато пісень забуті - ми їх відроджуємо зараз. Я б тоже хотіла дуже виконати пісню, яка мені дуже подобається, "Сіла птаха", з Лесею Нікітюк.
Сергій відкриває збір за збором - на автівки для військових. І разом - завдяки підписникам - купує автомобілі.
Сергій Шелудько, блогер:
І такий удачний перший стрім був, більше 60 тисяч гривень за 3 часа. Зранку вже там було 80 тисяч з лишнім. І за дві доби ми зібрали 200. Ми купуємо другий. Ми їх укомплектовуєм, перевзуваєм...
Леся Шелудько, домогосподарка, допомагає ЗСУ:
Ці гільзи нам передають хлопці безпосередньо із передової, з поля бою. І потім віддаємо нашій майстрині Березанській. Вона дуже добре малює. Виставляємо це в прямому ефірі на аукціон.
Уся сімʼя працює із палким бажанням. Його висловлює Віра.
Віра Шелудько, 10 років:
Я хочу, щоб всі хлопці повернулися додому і швидше настала перемога:
А особливо рідний брат - Сергій-молодший. Він служить у лавах ЗСУ. Тому сімʼя продовжує єднати тисячі людей й робити великі справи.
Сергій Шелудько, блогер:
Це клик, це поклик. Поклик того, коли з тобою спілкується і говорять. От в нас немає того, от якби оце. Нам це дуже важливо і воно нам треба було ще аж позавчора. Люди находять. І люди віддають і кажуть нам тільки перемогу. Ми тобі віримо і ти просто шокований. Від того, що тобі вірять. Ця довіра вона пробиває до сліз.
Понад півтора мільйона гривень для ЗСУ вже вдалося зібрати сім'ї Шелудько. От-от відправиться на передову уже четвертий автомобіль.
Сергій Шелудько, блогер:
Ще не повністю комплектував. Але резину ми поміняли вже. . Ще хочу заїхати купити трос, домкрат, компресор, ключі, каністру, масло. Щоб усе було.
Леся Шелудько, домогосподарка, допомагає ЗСУ:
Радісно це чути, коли хлопці дзвонять і кажуть, що "дякую вашій родині, дякуємо за авто, воно врятувало життя".
Сергій не називає себе волонтером. Він господар, батько і головне, каже з гордістю, - українець.
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