У центрі столиці з’явився мурал із написом "Слава Україні. Героям Слава" [ Редагувати ]
У центрі столиці з’явився мурал із написом "Слава Україні. Героям Слава". Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.
Мурал створили на одній з адміністративних будівель Верховної Ради України й присвячений він пам’яті всіх загиблих під час війни.
На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: "Слава Україні".
Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний зазначив, що мурал - це вшанування пам’яті всіх героїв, які щодня захищають Україну та віддають за незалежність і територіальну цілісність найцінніше, - своє життя.
Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління.
Автор муралу - французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Під час офіційного візиту до Французької Республіки у січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт Крістіана Ґуемі, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу у Києві.
Це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.
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