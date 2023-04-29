У центрі столиці з’явився мурал із написом "Слава Україні. Героям Слава". Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Мурал створили на одній з адміністративних будівель Верховної Ради України й присвячений він пам’яті всіх загиблих під час війни.

На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: "Слава Україні".

Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний зазначив, що мурал - це вшанування пам’яті всіх героїв, які щодня захищають Україну та віддають за незалежність і територіальну цілісність найцінніше, - своє життя.

Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління.

Автор муралу - французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Під час офіційного візиту до Французької Республіки у січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт Крістіана Ґуемі, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу у Києві.

Це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.