Патріотичні марки, пісні, а тепер і мурали. З перших днів повномасштабної війни в Україні масово почали з'являтися стінописи, які демонструють ставлення українців до окупантів. Вуличне мистецтво єднає, мотивує на боротьбу з ворогом та піднімає бойовий дух. Серед найвідоміших муралів - "Свята Джавеліна", Привид Києва, Патрон та українська вишиванка з маскувальних сіток. Наша Карина Вакарєва обійшла розмальовані будинки. Познайомилася з авторами та прототипами стінописів. І готова про все розказати детальніше.

Стріт-арт органічно вписався в образ Києва. Роками художники перетворюють нудні й однакові стіни багатоповерхівок на картини. Нині кількість столичних муралів добігає двох сотень. І поступово вулиці стають велетенською картинною галереєю. Втім, урбаністичний пейзаж столиці скоригувала повномасштабна війна. Висотки відтепер масово прикрашають патріотичні стінописи. Робота над цим муралом на лівому березі Києва тривала майже два місяці.

Юлія Абрамова, художниця, авторка муралу "Клич роду":

Коли ми вже почали відбивати атаки і ось ця поламана техніка на полях і я бачу - лелеки вже прилітають.

Їх і зобразили на стіні. Лелеки - як символ роду. Мовляв, ті, хто вимушений був через війну покинути домівки, обов'язково повернуться. Пришвидшити творчий процес допомагали місцеві мешканці, каже авторка муралу.

Юлія Абрамова, художниця, авторка муралу "Клич роду":

Ми навіть нікого не просили, вони просто підходили - хтось давав 200 гривень, хтось скидав на карточку там 1000 гривень.

А хтось - долучився вільними руками. І мурал, який спочатку планували зробити 25-метровим вийшов майже вчетверо більший.

Юлія Абрамова, художниця, авторка муралу "Клич роду":

І ми поставили рекорд - це найдовший патріотичний мурал України, він сягає 93 метри і 15 сантиметрів.

Ну а цей мурал - із найбільш впізнаваних. Український супергерой – "Привид Києва", що став для мешканців прифронтової столиці уособленням безсмертного оборонця, що захищає небо над містом. Легенда про аса народилася у перші дні повномасштабної війни. Пілоту приписували по кілька збитих літаків за добу, і кількість ліквідованих ним ворожих "птахів" впевнено наближалася до пів сотні.

За офіційними даними, "Привид Києва" - збірний образ льотчиків 40-ої бригади тактичної авіації, що закривають залізними крилами небо над столицею. "Привида" малювали атмосферостійкою фарбою. Тому на стіні, обіцяють, буде триматися щонайменше 10 років. Вуличні стінописи - задоволення не з дешевих, каже художниця Олена Янко.

Олена Янко, художниця:

Це може стартувати від ста тисяч гривень і досягати більших цифр, тому що самі матеріали мають бути якісні, тому що це довговічна має бути робота. А також люльки, автокрани також вартують великих коштів.

А пес Патрон - знову зірка. Улюбленець українців, талісман ДСНС цього разу підкорив стіну у столичному парку "Відрадний". Чотирилапий на варті, в іменному жилеті, піднімає патріотичний дух відвідувачів зеленої зони.

Віктор Глеба, мистецтвознавець:

В даному випадку, тут у парку - це найвдаліше місце і найпрекрасніший образ, який тільки може бути. Тому що це місце релаксації, відпочинку. І тут всі з собаками бігають.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Вогнеборець з ангельськими крилами на синьо-жовтому тлі. Так символічно зобразили рятівників, яких у народі називають "Героями без зброї".

Вони першими прибувають на місця влучання російських ракет та їх уламків. В епіцентр руйнувань часто ідуть під загрозою нових обстрілів. Українські рятувальники від початку повномасштабного вторгнення росії - гасять пожежі, розміновують території та розбирають завали в режимі нон-стоп. Зображений на трьох стінах, малюнок має 3-д ефект. На його створення у художників пішло чотири дні. Образ змалювали з фото київського рятувальника Юрія Плетньова. Світлину зробили під час виконання завдання на Чернігівщині. Коли запитуєш Юрія, які емоції відчував, коли дізнався про мурал - чоловік спочатку соромиться, а потім відповідає:

Юрій Плетньов, рятувальник:

Це не я. Це узагальнений образ всіх рятувальників, всіх героїв без зброї. Спочатку був шокований, було ніяково. Зрештою, стало дуже приємно, що в такий час нас так заохотили. Підбадьорили і виразили свою подяку і вдячність за ту роботу, що ми робимо.

Карина Вакарєва, коресподентка:

А це, мабуть, один із найскандальніших муралів столиці. На дев'ятиповерховому полотні зобразили Святу Джавеліну.

На муралі символічна українська Мадонна тримає у руках переносний протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", який ефективно нищить ворожу техніку. Спочатку над головою Діви виднівся синій німб із жовтими гербами України. Втім, його довелося замалювати. Після того, як Рада церков наголосила, що подібний витвір вуличного мистецтва ображає почуття вірян. Хай і без німбу, композиція гіршою не стала гіршою.

- Так як я людина віруюча, то я б теж би сказала, що Божа Матір і зброя. Але, ну, я рахую, що зараз в цей час, можливо, щоб для підтримки наших хлопців. - Воно доречно? - Да. Я думаю, шо да!

- Ребёнок сразу увидел, отреагировал. - Тобі сподобалось? - Дуже (посміхається).

- Саме основне, шоб допомагала, шоб оберігала наших воїнів. Слава ЗСУ!

Тож навіть стіни можуть бути зброєю. Бо піднімають бойовий дух українців.