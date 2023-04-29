Українські аграрії цього року можуть розраховувати на підтримку як держави, так і міжнародних донорів. Пільгове кредитування, гранти на розвиток бізнесу, а також просто безоплатні насіння та добрива! Як все це працює та наскільки полегшує життя фермерів - дивіться у наступному матеріалі.

Фермер з Одещини Віктор Білецький розповідає, як вплинуло повномасштабне російське вторгнення на роботу його господарства. Продати продукцію складно, а ще складніше - отримати врожай!

Віктор Білецький, керівник фермерського господарства:

На гербіциди піднялася ціна у два, в три рази! На добрива піднялася ціна! На ПММ піднялися, на запчастини, на все повністю піднялися ціни!

Саме для таких аграріїв - допомога західних партнерів України! У березні від ООН чоловік безкоштовно отримав насіння гороху та ячменю. І ось вже показує результат.

Обробив поле, засіяв його - отримав дружні сходи!

Ба більше: сьогодні Віктор приїхав за мінеральними добривами для цих сходів. Це підтримка вже від USAID - Агентства США з міжнародного розвитку. Тут на складі у Любашівці утворилися черги з охочих отримати таку допомогу.

Віктор Білецький, керівник фермерського господарства:

Оце оформлюю документи, дотримуючись черги, завантажуюся і їду. І чекаємо хорошої погоди. І будемо вносити! Нам Бог допомагає завжди. І плюс допомагає нам погода, де буде дощ, волога, там буде і врожай.

Наразі таким чином добрива роздають у п'ятнадцяти регіонах країни. Кожному підприємству по одній тонні: тобто заощадити фермери можуть приблизно по тридцять тисяч гривень. Днями ж почали видавати й насіння соняшника та кукурудзи.

Євген Мельник, представник ініціативи USAID "AGRI - Україна":

Основні критерії - це дрібний виробник, який має офіційно в оренді або у власності від п'яти до п'ятисот гектарів, ці договори оренди або власності повинні бути зареєстровані в системі - їх держава бачить, що цей фермер працює офіційно. І в рамках цієї програми видається два види добрив: це сульфат амонію або карбамід.

Раніше дрібним фермерам Європейський Союз у вигляді дотацій надав допомогу по три тисячі сто гривень на гектар. Цією програмою скористався, зокрема, Валерій з Черкащини - і цьогоріч планує скористатися знову.

Валерій Круглик, керівник фермерського господарства:

Але для цього потрібно зареєструватися відповідно в Державному аграрному реєстрі, подати заявку, дочекатися її схвалення, подати відповідні документи й отримати грошову допомогу.

Що ж стосується держави, то тут найбільш потужна підтримка - це грантові проєкти. В обмін на створення робочих місць - країна допоможе аграріям збудувати новий бізнес чи модернізувати вже наявний.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики Одеської ОВА:

Наприклад, на переробку кожне підприємство може отримати до восьми мільйонів гривень, На будівництво теплиць - до семи мільйонів гривень, на садівництво - до чотирьохсот тисяч гривень на гектар.

При цьому держава зобов'язується взяти на себе більшу частину витрат.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:

Якщо підприємство встигає подати заявку і бути в першій тисячі заявників, то підприємство отримає гроші в співвідношенні - сімдесят відсотків від загальної вартості кошторису - це будуть грантові гроші й тридцять відсотків - це гроші підприємства. Якщо ж кількість набереться більше ніж тисяча аграріїв, то співвідношення буде п'ятдесят на п'ятдесят.

Ну, і друга за впливовістю державна підтримка фермерів - це пільгове кредитування у форматі "п'ять-сім-дев'ять": це коли частка відсоткової ставки компенсується коштом держави.