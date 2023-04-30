На Київщині тренують добровольців: як проходить вишкіл [ Редагувати ]
Взяти до рук зброю й стати на захист держави завжди готові добровольці. Цей рух в нашій державі міцний як ніколи. В цьому переконався мій колега Анатолій Журавльов на одному з їхніх тренувань. Його репортаж далі.
Наші бійці збираються на відкрите тренування на Київщині. Участь в ньому можуть взяти й цивільні.
У військовій формі - добровольці, які долучилися до захисту батьківщини від початку повномасштабного вторгнення росії.
Коли вперше впала перша ракета - ми зібрались, бо ми вже були готові.
Сьогодні в програмі вишколу - смуга перешкод.
А ще майстер-клас із поводження зі зброєю.
Коли йдуть бойові дії - рука з рукоятки взагалі не уходить, зовсім! Бо поки ти його візьмеш, винесеш... А так ти собі раз - виніс, і назад.
Та основи з надання медичної допомоги.
Знання по тактичній медицині добровольці вдосконалюють із закордонними інструкторами.
На цьому моменті ви ще знаходитеся в "червоній зоні", тому ви ще під боєм.
Санер - колишній американський військовий. Він вже сім місяців на тренінгах ділиться з бійцями своїм досвідом.
Санер, іноземний інструктор:
Наша мета - убезпечити життя всіх українців та українських солдатів. Для цього ми даємо, те, що маємо - наші знання. Чим більше ми зможемо поширювати їх, тим більше життів ми можемо врятувати.
Добровольці за допомоги закордонних партнерів - створили справжній навчально-тренувальний хаб. Розробили й власну програму підготовки для військових.
Геннадій Прищепчук, командир Добровольчого підрозділу "Україна" імені Семена Палія:
У нас курс не 2-3 недільний, це - тримісячний курс. А хто готується на інструктора - це пів року роботи щоденної. Якщо людина проходить цей курс - вона вміє практично все. Вона вміє працювати з ножем, вона вміє працювати зі зброєю з будь-якою - гранатомети, зокрема кулемети, автомати. Це елементарні речі. Гранату кинуть - це потрібно також знати.
А це вже добровольці відпрацьовують бойові навички на полігонах.
В'ячеслав, інструктор:
Матеріалу дуже багато, часу мало. Наймінімальніший термін, на мій рахунок, з того, що я знаю - це мінімум три місяці. Це самий мінімум, тому що спортивна підготовка, тактика зі зброєю і медицина займає дуже багато часу. Все інтуїтивно повинно відскакувати, навіть не задумуючись.
Військові, які повернулися з фронту - допомагають вдосконалити програму бойової підготовки.
Геннадій Прищепчук, командир Добровольчого підрозділу "Україна" імені Семена Палія:
З хлопцями, які воюють сьогодні, я зв'язуюсь щоденно, з тими, хто сьогодні воює у Вугледарі, в Бахмуті й Авдіївці. Ніхто не жаліється. Ми як єдина сім'я. Ми вчимося комунікації, ми вчимося відчувати лікоть товариша.
У добровольців працює й мініцех з пошиву військової форми.
На початку війни ми мали проблему з тим, щоб вдітись, вдіти бійців. Тим більше навчально-тренувальний центр - це по 6 годин навчання вдень. Це дуже тяжко, і тому форма не витримувала навіть недільний термін.
На досягнутому бійці зупинятися не збираються. В планах - амбітні цілі.
Геннадій Прищепчук, командир Добровольчого підрозділу "Україна" імені Семена Палія:
Маємо плавно переходити на стандарти НАТО, маємо готувати бійців краще, краще і краще, маємо мотивувати їх, підтримувати.
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