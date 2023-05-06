У декількох регіонах країни з посівною "затягнули". Причин - цілий комплекс: артобстріли, розмінування, залишки снарядів і погода - занадто холодно і вогко. Особливо важка ситуація на Херсонщині. Втім, фермерам там таки вдалось розпочати посівну. Чи встигнуть наздогнати втрачений час? Артур Терещенко розповість.

Владислав Баранов, представник фермерського господарства

З перших днів війни ми попали під шквальний обстріл. Лінія оборони наших ЗСУ проходила по наших полях. Орки стояли буквально через одне поле від нас. Вони проходили по лінії Херсонської області.

Фермер Владислав пригадує, як рік тому на цих полях на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей точилися важкі бої. Рашисти гатили зі "Смерчів" та "Ураганів", і вибухівкою забруднили чотири тисячі гектарів землі. Розмінування тривало понад 6 місяців.

В цьому році ми все завершили. Ні одного гектара не залишилось замінованого.

Механізатор Олег висіває соняшник на 100 гектарах угідь. Чоловік каже: чекав від ДСНС дозволу вийти в поле, як свята. Та коли нарешті повідомили, що сіяти можна, на заваді стали погодні умови.

Олег Шкоропатов, механізатор:

Був сезон дощів, не дозволяло працювати - забивається, горне. Ну а зараз більш-менш наладилося, то працюємо.

Робота ускладнилася. Добрив здорожчали чи не втричі, скаржаться аграрії, тож їх використовують зараз менше.

Олег Дрибас, співробітник фермерського господарства:

Сульфат амонію, добриво, селітра - на соняшник, рапс по 50 кг на гектар поля, дивлячись куди, скільки поля.

В управлінні цього фермерського господарства - 10 тисяч гектарів орних угідь. Незначну частину вдалося засіяти ще до холодів.

Восени почали сіяти озиму пшеницю, озимий ячмінь, озимий ріпак.

А от активна весняна сільгоспкомпанія стартувала лише минулого тижня. Нині аграрії поступово надолужують втрачений час і планують засіяти майже 200 тисяч гектарів.

Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації:

На цю хвилину зараз посіяно всього території майже 9%. І зараз із-за погодних умов тільки розпочались посівні кампанії соняшникових культур. Я впевнений в наших сільгоспвиробниках, що вся площа орних земель, яку має територія Криворізького району, буде засіяна в повному обсязі.

Після соняшника фермери планують сіяти просо.