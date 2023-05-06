Усі ці вояки після повернення в Україну не одразу відправляться на передову.

Одразу кілька локацій на цій військовій базі в Англії відведені під тренування українців. Зараз вони відпрацьовують захисні бої у траншеях. Цікаво, що цього пункту не було на початкових етапах тренувань, його додали наприкінці минулого року, коли зрозуміли, що це значна частина війни.

Інструктори цього курсу - австралійці й новозеландці, бо британців вже давно не навчають траншейних боїв, і такого досвіду у них немає. Ці українські хлопці й дівчата пройшли вже 2 тижні тренувань, залишилося ще 3.

Отже, ці траншеї британці спеціально викопали для українців. Намагалися якнайточніше відтворити російський стиль окопів, який тут називають кустарним, щоби наші хлопці знали, як робити не треба, і як після захоплення вдосконалити ці траншеї.

За правилами британського міністра оборони, обличчя вояків показувати не можна. Усі вони - добровольці. Мало в кого за плечима бойовий досвід. Ось, приміром, чоловік, який до прибуття в Британію, не тримав зброї у руках. Працював копірайтером у міжнародній рекламній агенції у столиці.

Я пам'ятаю, якийсь час працював на трьох роботах одночасно, щоб більше донатити, більше підтримувати, але потім подумав, шо все-таки треба закінчувати цю війну, комусь треба це робити, і я тут.

Це спорядження чоловік отримав вже тут. Усе необхідне для фронту зможе забрати з собою абсолютно безкоштовно. Так само як і багаж знань.

Впевненість однозначно з'явиться, тому що курс дуже насичений, дуже потужний, нас фізично дуже сильно підготовлюють. Ми спимо в окопах, які самі вирили, нас готують до тривог, як правильно відступати, якщо така потреба є, і звісно, як правильно наступати.

Усі ці вояки після повернення в Україну не одразу відправляться на передову. Їх розподілять на навчання за окремими спеціальностями. Чоловік, який у мирному житті був копірайтером, сподівається потрапити на курс управління морськими дронами.

Я вірю, що ми маємо берегти кожне життя, тобто ми не маємо воювати, грубо кажучи, як воюють наші вороги, ми маємо воювати більш технологічно, більш смарт, для того, щоби в нас була перевага, і ми зберегли якомога більше життів.

У цьому потоці українців - семеро жінок. Одна із них відправилася в лави ЗСУ просто із декрету.

Я цим захоплювалася ще з дитинства, але після школи так сталося, що не вийшло в мене, і зараз випала така можливість вступити в лави захисників, і я вдячна своїй родині, що вони мене підтримали в цьому. Спочатку це був для них трошки шок, потім потрібно було переварить цю інформацію, але все добре, ми справились.

Вдома жінка залишила двох дітей: 10 і 3 років. А в армії сподівається стати зв'язковою. У неї за плечима вже половина курсу молодого бійця.

Ставляться однаково що до чоловіків, що до жінок, навантаження однакове, тяжко, але ми стараємося, справляємося, з кожним днем стаємо сильніші й морально, і фізично, і це відчувається. Походи були, дивились, на скільки можемо без сну, як ми реагуємо на ці всі тривоги, напади, наступи й оборону. Все добре, ми справляємося.

Окрім траншейних боїв, у курсі навчання стрільба, вуличні бої, злагодженість захисту та наступу, знайомство з різними видами зброї. Програма постійно змінюється, залежно від потреб ЗСУ. Приміром, додали вивчення дронів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Звичайно, ми додаємо наш практичний досвід з поля бою. Наші інструктори також надзвичайно цінні тут, і вони привносять в усі натівські стандарти ту специфіку, яка є на полі бою, починаючи із дронних загроз і продовжуючи тими практичними навичками, які наші бійці вже здобули на полі бою.

Прем'єр-міністр відвідав наших вояків разом із Першою леді. Вони мали нагоду поспілкуватися з добровольцями.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Мені - це дійсно дуже важливо і почесно бути тут, побачити наших хлопців і дівчат, які обрали шлях захисту України, свідомо обрали, поспілкуватися з ними, це дуже завжди приємно. І я дуже хочу, щоби оці навички, які вони отримають тут, ці кілька тижнів допомогли їм бути впевненими на полі бою. І головне дати їм більше шансів зберегти своє життя.

До Сполученого Королівства Перша леді та прем'єр приїхали на запрошення Букінгемського палацу - на коронацію Чарльза Третього.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Чудово відчувати, що ти в колі цих запрошених, але ж є й коло незапрошених. Це важливо, це стратегічно важливо для розвитку українсько-британських відносин. Ми відчуваємо взагалі глобально підтримку Сполученого Королівства і королівської родини, і кожного з них окремо, і підтримку британського суспільства. І це ще один крок, який демонструє, що вони бачать Україну, вони поважають Україну.

На відміну від Росії, Білорусі та Ірану - їх представників на коронацію не запросили. Натомість українська делегація використовує цю можливість іще раз обговорити з партнерами подальшу співпрацю. Перша леді зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Великої Британії, а український прем'єр мав розлогу розмову із місцевим міністром оборони.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України