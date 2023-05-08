"Влада" самопроголошеного Придністров'я звернулася до росії з проханням збільшити військовий контингент. Про це в інтерв'ю пропагандистському "РИА Новости" заявив глава представництва "пмр" в рф Леонід Манаков.

"Миротворцы" являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и в Киеве. Пока продолжается "миротворческая миссия России" (вторгненян в Україну - ред.), Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья... Такая опция (збільшення військового контингенту - ред.) есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована.

За словами Манакова, спочатку військовий контингент росії у Придністров'ї становив шість мотострілкових батальйонів, але у 1995 році Москва ухвалила рішення знизити його чисельність до двох батальйонів, тобто до 450 осіб.

При цьому штатна чисельність "миротворців", встановлена документами Об'єднаної контрольної комісії - 3100 осіб, заявив Манаков. Він вважає, що військовий контингент може бути збільшений за рахунок росіян, які мешкають у Придністров'ї.

Минулого тижня у МЗС України заявили, що Україна змушена тримати свої війська на кордоні з Молдовою через наявність російської армії у Придністров'ї, але вторгатися на територію цього квазіутворення не планує.

Придністров'я - самопроголошена держава на території Молдови, відокремлена від решти її частини річкою Дністер. Фактично влада Молдови не контролює регіон з 1992 року. Незалежність Придністров'я не визнала жодна держава - член ООН.

Наприкінці лютого москва попередила, що атака на Придністров’я буде нападом на росію.