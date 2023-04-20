Молдова звинуватила росіян у порушенні режиму безпеки в Придністров'ї [ Редагувати ]
Російські солдати кілька разів з початку 2023 порушували режим зони безпеки в Придністров'ї.
Як повідомляє Moldpres, про це йдеться у заяві Бюро політики реінтеграції Молдови.
За інформацією відомства, так званий "миротворчий контингент" росіян з лютого до квітня цього року без попереднього узгодження переміщував бронетехніку за межі зони дії постів "спільних миротворчих сил".
Також росіяни неодноразово необґрунтовано зупиняли транспортні засоби громадян, у тому числі тих, що знаходяться у представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Республіці Молдова.
"Молдавська делегація вважає цю зневагу документів миротворчої місії провокацією і закликає російський військовий контингент утриматися від дій, що дестабілізують, і сприяти збереженню миру на берегах Дністра", - сказано в заяві бюро.
по темі
Міністерство закордонних справ Молдови прокоментувало слова представниці мзс рф Марії Захарової, яка заявила, що НАТО готує з Молдови "полігон для геополітичної конфронтації" з росією
Асоціація українців у Молдові подала заяву до прокуратури на експрезидента країни Ігоря Додона
Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібру
Візит російського диктатора володимира путіна на тимчасово окуповані території України свідчить, що справи РФ не йдуть добре
НАТО разом із союзниками мають надавати Україні більше озброєння та ресурсів для прискорення звільнення захоплених росією територій