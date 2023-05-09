У Новосибірську партизани спалили на авіазаводі компанії "Сухой" бомбардувальник Су-24, який перебував на ремонті. Про це повідомила організація Легион "Свобода России".

Невідомі патріоти з вогником привітали злочинну владу із Днем Перемоги. Як нам повідомили, літак успішно догорів. Ремонт йому вже не знадобиться.

Легион "Свобода России" стверджує, що саме її члени нібито підпалили літак, щоб вкотре показати росіянам, що злочинну війну росії проти України потрібно закінчити.

Партизаны сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" - преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом.

Су-24 - радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. У 1972 році був прийнятий на озброєння ВПС СРСР. Випущено майже 1200 літаків в різних модифікаціях.

Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів, зокрема на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей. Носій тактичних ядерних зарядів.