Єдині дивіденди від такої справи, каже Дмитро, це Перемога: технологіями, хитрістю, напором, козацьким духом!

Війна - технологій та дронів. Аби професійно вести аеророзвідку й не втрачати безпілотники - інструктори зі столичної Академії малої авіації навчають ними керувати військових. Як іде процес - бачила Ірина Ковальчук.

Це - навчальний дрон "Мавік -3".

Дмитро, керівник Всеукраїнської федерації підтримки та розвитку безпілотних літальних апаратів:

Дрон з фронту. Був пошкоджений. Ми його відремонтували. Хлопцям дали інший - хлопці поїхали працювати! А цей залишився у нас. Трошки калічка, але з дуже великим бойовим досвідом!

Керувати таким апаратом військових навчають інструкторки.

Позивний "Мері", волонтерка, інструкторка:

Увімкнення проводиться коротким і довгим натиском на кнопку. Коли загорілися усі чотири лампочки, проходить калібровка, чекаємо 10 секунд - і далі можемо спілкуватися з пілотом, який готовий до запуску дрона і починати зліт.

Після інструктажу - практичне відпрацювання.

А ця модель дрона - "Матріс-300". Бачить на відстань 10 км, обладнаний тепловізором і має запас акумуляторів до години. Він дуже ефективний, каже Дмитро, але потребує висококваліфікованих пілотів, які налітали мінімум пів сотні годин!

Дмитро, керівник Всеукраїнської федерації підтримки та розвитку безпілотних літальних апаратів:

Модель досить серйозна. З тих позицій, що ворог жертвує на нього ракети "Тор", тому що цей дрон є одним з найнебезпечніших з лінійки китайського виробника. Його основна задача - коректування артилерії.

Позивний "Мері", волонтерка, інструкторка:

Будемо його підіймати з рук, для того, щоб було зручно - не прив'язуватися до рельєфу. Будь-яка місцина нам підійде!

На Закарпаття навчатися приїздять військові з різних куточків України. Регіон обрали не випадково - тут можна літати, не провокуючи ППО.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Ця війна на сьогоднішній момент на 80% - це технології. І дрони - це наші очі, шо дозволяє нашим Збройним силам і нашій Україні зберегти свій особовий склад, а це дуже важливо! Тому що росіяни переважають кількістю, а ми беремо навиками й вміннями.

Навчальний курс для військових - безкоштовний. Триває - тиждень.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Простота - це наше все. Дуже все зрозуміло, і дякуючи дівчатам - десь дівчата ламають стереотипи у тому, що жінка не може навчити. Може! І може навчити дуже ефектно!

Інструктори - лише дівчата. Кажуть, навчитися може будь-хто. Треба лише бажання і терпіння.

"Кет", волонтерка, інструкторка:

На фронті через невміння користуватися, не знання якихось нюансів, дрони втрачаються дуже часто. Ми навчаємо саме таких нюансів, як плавно ними користуватися, як підіймати, як садити, як виявляти якісь цілі, як спостерігати.

Випадкових людей в академії немає. Усі працюють безоплатно, на волонтерських засадах. Кажуть, це вклад у Перемогу.

"Кет", волонтерка, інструкторка:

Небо завжди мене тягнуло. Завжди я мріяла якось його опанувати. І в майбутньому я хочу стати військовим, саме інструктором. Саме допомагати навчати військових.

Відгуків про ефективність навчання - з фронту чимало!

Завдяки цим знанням і навикам, набутим під час навчання, зараз ми доволі якісно, вміло виконуємо завдання у самому місті Бахмуті. Дуже вам дякуємо.

Навчають пілотів керувати дронами у Закарпатті вже майже рік. Зараз виникла потреба у підготовці професійних військових інструкторів, які б навчали військових у підрозділах, адже бійці не завжди можуть приїхати на тренінг.

Дмитро, керівник Всеукраїнської федерації підтримки та розвитку безпілотних літальних апаратів:

Для того, щоб цей проєкт реалізувати, потрібно залучити трошки фінансів. Для забезпечення нормальних місць по оренді, на закупівлю нової техніки. І для того, щоб хлопців, які приїжджають на навчання, було за що розмістити, похарчувати.

Єдині дивіденди від такої справи, каже Дмитро, це Перемога: технологіями, хитрістю, напором, козацьким духом!