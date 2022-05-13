На Луганщині десантники збили російський вертоліт Мі-28 [ Редагувати ]
На Луганщині українські десантники збили російський ударний гелікоптер Мі-28 "Нічний мисливець". Сталось це вчора, 12 травня, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ.
Даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.
Загалом було вироблено 126 одиниць Мі-28. Вартість однієї машини - $18 млн.
За даними Генштабу на ранок 13 травня окупанти втратили в Україні 162 гелікоптери та 200 літаків.
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