Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує падіння виробництва пшениці в Україні на 21% - до 16,5 млн тонн. Це на 38% нижче середнього врожаю за останні 5 років. Така оцінка наводиться у відомчому огляді, присвяченому світовому сільгоспвиробництву в сезоні 2023/24.

Урожайність пшениці в Україні становитиме 3,84 тонни/рік на гектар (-3%), а убрана площа не перевищить 4,3 млн гектарів (-19%), зазначають у USDA. Площа посівів (4,3 млн га) на 35% менше, ніж у середньому за останні 5 років.

Українська пшениця: посіви, врожайність, врожаї

Падіння обсягів виробництва і врожайності американські урядовці пов'язують зі збройним вторгненням росіян. У відомстві зазначають, що українські сільгоспвиробники зараз стикаються з низкою проблем, серед яких брак коштів, дефіцит імпортного насіння, добрив і сільгосптехніки.

Україна: виробництво пшениці

У грудні виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко повідомив, що за підсумками 2022 року урожай зернових у країні знизився приблизно на 40%.

За його словами, бойові дії скоротили територію посівних площ, а труднощі з експортом вплинули на доходи аграріїв так, що ті не змогли закупити добрива для майбутніх посівів у новому сезоні.

Нагадаємо, 2 травня Єврокомісія ввела заборону до 5 червня на імпорт української сільгосппродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії.