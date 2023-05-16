Сергій сподівається: їхній марафон мотивує не здаватися інших бійців, які так само втратили кінцівки.

Просто у ці хвилини узбіччям Житомирської траси крокують два незламних українських героїв. Колишні військові - під час бойових дій втратили кінцівки. Але це не завадило їм поставити собі за мету подолати 120 кілометрів! Хочуть таким чином зібрати кошти для створення сучасного приймального відділення - Національного військово-медичного клінічного центру.

Заразом беруться встановити рекорд, який досі ніде у світі не було зареєстровано. Більше розкаже - Євген Бригар.

Колишні військові, що втратили кінцівки, взялись встановити рекорд світу

Попереду 6-8 днів у дорозі. Треба зробити близько ста шістдесяти п'яти тисяч кроків! При тому, що обидва марафонці - з протезами.

2015 року Сергій Храпко під час ворожого мінометного обстрілу на сході України втратив руку і ногу. Десятки важких операцій, протезування та тривала реабілітація. Втім навіть після всіх цих випробувань боєць не втратив любові до життя.

Не маючи змоги воювати на передовій, від початку повномасштабного вторгнення росії Сергій активно волонтерить. Шукає будь-які способи залучати гроші на допомогу Збройним силам. Зокрема, влаштовує піші марафони. Цього разу - планку максимально завищено!

Сергій Храпко, колишній військовослужбовець:

Все народилося доволі спонтанно. Ми вирішили просто подолати відповідну відстань від Києва до Житомира, навіть не уявляли скільки там кілометрів, ми не рахували.

Сергій ітиме разом з іншим колишнім військовослужбовцем. Олександр Швецов теж втратив ногу в бою. Він ітиме з Житомира, назустріч Сергію.

Сергій Храпко, колишній військовослужбовець:

Задача мінімум - 3 млн 600 тис. грн.

Кожен свій крок Сергій та Олександр умовно оцінили у 22 гривні. Кошти хочуть зібрати на створення сучасного приймального відділення в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві. Якщо назбирають 11 мільйонів, придбають ще й гастроскоп.

Ірина Солошенко, волонтерка:

Це дуже сучасна установка. Вона допомагає не тільки швидко і якісно проводити обстеження, але допомагає і робити малоінвазивні операції, такі як видалення жовчних каменів, але їх видаляють разом з жовчним міхуром. Після цієї операції через добу людина вже повертається до нормального способу життя.

Дві людини одночасно йдуть назустріч одне одному, до того ж так довго! Учасники марафону кажуть: чогось подібного раніше ще ніхто у світі не проводив. Замахнулися на рекорд! Але за правилами Книги рекордів, протези - не дають жодних пом'якшень учасникам.

Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України:

Кожен крок буде фіксуватися трекером. Щодня нам будуть надсилати ці дані. По трекеру видно швидкість руху, де були зупинки. Трек має бути безперервним: там, де зупинилася людина, там має далі має продовжувати свій шлях.

Сергій та Олександр вірять - у них усе вийде, адже щойно розпочавши свій шлях, змогли залучити майже мільйон гривень! Але мета - не лише зібрати гроші на добру справу та встановити рекорд. Сергій сподівається: їхній марафон мотивує не здаватися інших бійців, які так само втратили кінцівки.