Блінкен не виключив визнання росії країною-спонсором тероризму [ Редагувати ]
Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Держдепартамент визнає росію державою-спонсором тероризму через збройну агресію проти України.
На слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату Конгресу США республіканець запитав главу американської дипломатії:
- Але ж ви ніколи не включите Росію до списку країн - спонсорів тероризму?
- Ніколи не кажіть ніколи.
Блінкен не пояснював своїх слів. У березні він, що внесення рф до цього переліку може спричинити небажані наслідки, зокрема для реалізації зернової угоди.
У США лише Держдепартамент має право вносити держави до переліку держав-спонсорів тероризму, а також виключати їх.
У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про російську агресію проти України, в якій закликала членів Ради Європи визнати РФ «терористичним режимом».
Нагадаємо, 10 травня "терористичною державою" росію назвала Литва. 11 серпня таке ж рішення ухвалила Латвія. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в росії "терористичним". 16 жовтня визнав росію державою-терористом парламент Чехії, а 18 жовтня - Естонія.
26 жовтня (верхня палата парламенту) Польщі ухвалила резолюцію, яка визнає рф "терористичним режимом". 18 жовтня Естонія оголосила росію країною-спонсором тероризму.
23 листопада Європарламент прийняв резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.
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