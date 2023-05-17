Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Держдепартамент визнає росію державою-спонсором тероризму через збройну агресію проти України.

На слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату Конгресу США республіканець запитав главу американської дипломатії:

- Але ж ви ніколи не включите Росію до списку країн - спонсорів тероризму? - Ніколи не кажіть ніколи.

Блінкен не пояснював своїх слів. У березні він, що внесення рф до цього переліку може спричинити небажані наслідки, зокрема для реалізації зернової угоди.

У США лише Держдепартамент має право вносити держави до переліку держав-спонсорів тероризму, а також виключати їх.

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про російську агресію проти України, в якій закликала членів Ради Європи визнати РФ «терористичним режимом».

Нагадаємо, 10 травня "терористичною державою" росію назвала Литва. 11 серпня таке ж рішення ухвалила Латвія. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в росії "терористичним". 16 жовтня визнав росію державою-терористом парламент Чехії, а 18 жовтня - Естонія.

26 жовтня (верхня палата парламенту) Польщі ухвалила резолюцію, яка визнає рф "терористичним режимом". 18 жовтня Естонія оголосила росію країною-спонсором тероризму.

23 листопада Європарламент прийняв резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.