Про Україну говоритимуть і на панельних дискусіях на полях фестивалю.

Зруйновані будинки Ірпеня, мурали Бенксі в деокупованих містах, втеча від війни та повернення додому. Українські теми представлені одразу на кількох майданчиках Каннського кінофестивалю. Які фільми про Україну візьмуть участь у основній конкурсній програмі та що про нашу країну розповідатимуть на полях найпрестижнішого кінофоруму - розповість Світлана Чернецька.

Усі сім українських муралів вуличного художника Бенксі покажуть гостям Каннського кінофестивалю. Але це не просто виставка, а 3D-кінематографічний проєкт із повним зануренням глядача. Він розповідає про окупацію Київської області російськими військами. Цей проєкт створив 3D-художник Артем Іваненко. Коли минулого року він повернувся до рідного Ірпеня після звільнення, вирішив зафіксувати наслідки окупації для історії. Використав техніки лазерного сканування та фотограмметрії.

Артем Іваненко, 3D-художник з Ірпеня:

Результатом цього процесу являється високоякісні, високодеталізовані 3D моделі, які на 100%, абсолютно на 100% повторюють реальне побачене. Це можна використовувати як доказова база в кримінальних справах, це можна використовувати в наукових базах, а также в історичних, докментальних матеріалах, і звісно, в медіа.

Цю експозицію представили в рамках програми Канни-некст, в ній досліджується майбутнє кіноіндустрії та розважального бізнесу. Український стенд в цьому міжнародному павільйоні - найбільший. У програмі Каннського фестивалю проєкт Мурали називають таким, що перехоплює дух.

Артем Іваненко, 3D-художник з Ірпеня:

Просто привести сюда інформацію про війну - це було б відштовхуюче для іншої публіки в нас є мурали, при чому відомого художника Бенксі, його знає весь світ, його роботи, є якась довіра. І це арт, це іскуство. Є проблема війни. Ми зробили синергію цих двох питань і отримали те, що мали отримати, все-таки качнути питання війни серед пасивного населення Франції, світу і я думаю, ми попали в яблучко.

Про Україну говоритимуть і на панельних дискусіях на полях фестивалю. Зокрема сьогодні наша делегація піднімає тему кіноіндустрії під час війни та фінансування російського тероризму через співпрацю в кіноіндустрії.

Богдан Жук, працівник українського павільйону на Каннському фестивалі, програмер українського фестивалю "Молодість":

Представлення загалом дуже широке і підтримка дуже пристойна і від фестивалю, і від кіноринку. На жаль, в програмі "Двотижневик кінематографістів" є російський фільм. Це велике розчарування, звичайно. З іншого боку - в офіційній програмі росіян немає. На ринку їх теж офіційно не представлено.

На відміну від росіян, український павільйон в Каннах є і працює на повну. Тут представлені 17 кіно-проєктів на різних етапах готовності. Зокрема, заплановані ринкові покази трагікомедії "Уроки толерантності" та історичного фільму "Довбуш".

А вже завтра, в рамках програми сінефіл, мешканці Канн можуть подивитися в одному з кінотеатрів документалку "Борщ. Секретний інгредієнт".

Що ж стосується основної програми фестивалю, то в ній дві стрічки про Україну. Це документальний фільм виробництва Польщі, Франції та України "Звідки куди". Про евакуацію втікачів від війни. Польський режисер цієї документалки на початку повномасштабного вторгнення сам волонтерив на кордоні.

Іще одне кіно - української режисерки Анастасії Солоневич та польського режисера Дам'яна Коцура "Як це було". У ньому йдеться про повернення додому вперше після початку війни. Жодних художніх фільмів з України в конкурсній програмі немає.

Богдан Жук, працівник українського павільйону на Каннському фестивалі, програмер українського фестивалю "Молодість":

Загалом у нас з виробництвом все дуже складно, тому мало фільмів є, які закінчені або майже завершені. Це частіше документальні фільми, тому що для багатьох режисерів/кінематографістів це єдине, що вони можуть знімати наразі. Крім того, це дешевше загалом, грубо кажучи, дешевше, ніж ігрове кіно.

Про Україну згадали і на церемонії відкриття кінофестивалю. Легенда французького кіно Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки "Надія".

"Надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну" - звучало з головної сцени Канн.

Триватиме один із найпрестижніших кінофестивалів світу іще понад тиждень. А його переможців оголосять в суботу 27 травня.