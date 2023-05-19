В Офісі генпрокурора заявили, що дружина зрадника Віктора Медведчука Оксана Марченко незаконно привласнила землі на березі Дніпра у Київській області.

Їх повернули державі.

Прокурори Київської області у суді довели, що частина лісу на березі Дніпра у Бориспільському районі була незаконно переведена у приватну власність. Землі внесли до статутного фонду компаній, власником яких є Оксана Марченко.

Вартість земельних ділянок площею 9,5 га становить понад 204 млн гривень.

Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель.