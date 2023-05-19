Електростанція ДТЕК зупинилася через обстріл [ Редагувати ]
Одна з теплових електростанцій ДТЕК у п'ятницю, 19 травня, припинила виробництво енергії через обстріл з боку рашистів. Про це повідомила пресслужба компанії.
Сьогодні вдень, 19 травня, внаслідок обстрілів з боку росії були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго. Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії.
Енергетики працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго".
У компанії повідомили, що у травні генеруючі підприємства ДТЕК Енерго були атаковані тричі, а з вересня минулого року - 33 рази.
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