Одна з теплових електростанцій ДТЕК у п'ятницю, 19 травня, припинила виробництво енергії через обстріл з боку рашистів. Про це повідомила пресслужба компанії.

Сьогодні вдень, 19 травня, внаслідок обстрілів з боку росії були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго. Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії.

Енергетики працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго".

У компанії повідомили, що у травні генеруючі підприємства ДТЕК Енерго були атаковані тричі, а з вересня минулого року - 33 рази.