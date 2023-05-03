Господарський суд Одеської області прийняв до розгляду позов будівельної компанії "Фамільний Дім", яка вимагає від АТ "ДТЕК "Одеські електромережі"" виконати умови договору та нарешті підключити до обладнання багатоквартирний будинок на Малиновського,18.

Про це повідомляє видання "Одеса online".

Окремо за зрив термінів підключення забудовник вимагає від енергетичного монополіста повернути йому понад 2,5 млн гривень: 1,7 млн передоплати та 940 тис. гривень пені. Згідно з договором, ДТЕК зобов’язаний був здійснити підключення ще 20 січня 2022 року, а у разі перевищення термінів більш ніж на 120 днів — повернути замовнику 80% сплачених коштів.

Нагадаємо, жителі комплексу "Малинки" кілька років чекають на реконструкцію своєї трансформаторної підстанції. Весь цей час одесити змушені оплачувати електроенергію за грабіжницьким промисловим тарифом та цілодобово сидіти без світла, оскільки виділених ДТЕКом потужностей з тимчасового підключення недостатньо для багатоквартирного будинку.

Під тиском громадськості енергетичний монополіст розпочав роботи лише навесні цього року і планує закінчити їх, згідно зі своєю ж відповіддю за підписом керівника департаменту розвитку мереж та технічних з’єднань Руслана Житкевича, лише у другому кварталі поточного, 2023 року.

Зазначимо, що це перший такий кейс, коли енергетичного монополіста намагаються притягнути до відповідальності за невиконання своїх зобов’язань. За даними громадської організації "Спільна мета", з проблемами підключення та завищених тарифів на електроенергію зіткнулися мешканці кількох десятків одеських житлових комплексів. Кілька днів тому громадські діячі об’єднали мешканців одеських багатоквартирних, так званих "проблемних" будинків у боротьбі за їхні права та добиватимуться реакції на дії енергетичного монополіста на всіх рівнях влади.